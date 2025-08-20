Conglomerado energético colombiano Ecopetrol reporta cambios en su junta directiva

BOGOTÁ, 19 ago (Reuters) - El presidente de la Junta Directiva del conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Guillermo García Realpe, renunció el martes al cargo por motivos personales y en su reemplazo fue nombrada Mónica de Greiff, informó la compañía.

Sin embargo, García Realpe continuará ejerciendo como integrante del órgano directivo de Ecopetrol y como presidente del Comité de Compensación Nominación y Cultura.

"La Junta Directiva eligió a la doctora Mónica de Greiff Lindo como nueva presidenta y a la doctora Angela María Robledo Gómez como vicepresidenta a partir del 20 de agosto de 2025", dijo un comunicado oficial.

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales empresas integradas de energía en el continente americano.

En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística y refinación.

Ecopetrol tiene operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en Estados Unidos, Brasil y México. (Reporte de Luis Jaime Acosta)