LA NACION

Conglomerado energético colombiano Ecopetrol reporta cambios en su junta directiva

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Conglomerado energético colombiano Ecopetrol reporta cambios en su junta directiva
Conglomerado energético colombiano Ecopetrol reporta cambios en su junta directiva

BOGOTÁ, 19 ago (Reuters) - El presidente de la Junta Directiva del conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Guillermo García Realpe, renunció el martes al cargo por motivos personales y en su reemplazo fue nombrada Mónica de Greiff, informó la compañía.

Sin embargo, García Realpe continuará ejerciendo como integrante del órgano directivo de Ecopetrol y como presidente del Comité de Compensación Nominación y Cultura.

"La Junta Directiva eligió a la doctora Mónica de Greiff Lindo como nueva presidenta y a la doctora Angela María Robledo Gómez como vicepresidenta a partir del 20 de agosto de 2025", dijo un comunicado oficial.

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales empresas integradas de energía en el continente americano.

En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística y refinación.

Ecopetrol tiene operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en Estados Unidos, Brasil y México. (Reporte de Luis Jaime Acosta)

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    2

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

  3. Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño
    3

    Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño

  4. Auge y caída de la inversión estrella, que se esfumó en un par de días
    4

    Caución: auge y caída de la inversión estrella, que se esfumó en un par de días

Cargando banners ...