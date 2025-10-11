Congo revocará cuotas de cobalto por incumplimiento; volúmenes no utilizados se reasignarán: regulador
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LONDRES, 11 oct (Reuters) - El regulador minero del Congo, Arecoms, informó el sábado que, en virtud de nuevas normas, revocará las cuotas de exportación de cobalto a las empresas que no exporten los volúmenes asignados, incumplan las normas medioambientales o fiscales o transfieran cuotas a terceros.
Las nuevas regulaciones entrarán en vigor el 16 de octubre.
La china CMOC, principal productora de cobalto del mundo, y Glencore, la segunda, fueron las principales beneficiarias del nuevo régimen de cuotas de exportación de cobalto, con 4250 y 2775 toneladas, respectivamente, para el cuarto trimestre de 2025. (Reporte de Pratima Desai; Redacción de Maxwell Akalaare Adombila; Edición de Alex Richardson)
Otras noticias de Minería
Más leídas
- 1
En fotos: de la peculiar cartera de Mirtha Legrand en un evento solidario al detalle patriótico de Natalia Oreiro
- 2
Carlos “Puma” Morete: el implacable goleador y campeón con tres grandes que ahora prefiere mirar F1: “No me llama el fútbol”
- 3
Quién era Federico Dorcazberro, el músico y modelo argentino asesinado en México
- 4
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”