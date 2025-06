Congo y Ruanda firman acuerdo de paz mediado por EE.UU.

WASHINGTON (AP) — La República Democrática del Congo y Ruanda firmaron el viernes un acuerdo de paz facilitado por Estados Unidos para poner fin a las décadas de mortíferos combates en el este del Congo, al tiempo que ayuda al gobierno de Estados Unidos y a las empresas del país a acceder a minerales críticos en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificó como “un momento importante tras 30 años de guerra”.

La ministra de Relaciones Exteriores del Congo, Therese Kayikwamba Wagner, recordó a los millones de víctimas del conflicto al firmar el acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe. Ambos expresaron su optimismo, pero también enfatizaron que aún queda una gran cantidad de trabajo por hacer para poner fin a los combates.

“Algunas heridas sanarán, pero nunca desaparecerán por completo”, dijo Wagner. “Aquellos que han sufrido más están observando. Esperan que este acuerdo sea respetado, y no podemos fallarles”.

“El crecimiento compartido y la cooperación transfronteriza desbloquearán dividendos tangibles para ambos países”, expresó Nduhungirehe. “Debemos reconocer que hay una gran incertidumbre en nuestra región y más allá, porque muchos acuerdos anteriores no se han implementado, y no hay duda de que el camino que nos espera no será fácil. Pero con el apoyo continuo de Estados Unidos y otros socios, creemos que se ha alcanzado un punto de inflexión”.

Los tres ministros elogiaron el apoyo de Qatar, la nación árabe del Golfo, en la facilitación del acuerdo, en el que Doha ha trabajado durante meses a petición de Estados Unidos y otras entidades.

La mañana del viernes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en una conferencia de prensa que pudo negociar un acuerdo para “una de las peores guerras que cualquier persona haya visto”.

“Pude reunirlos y negociarlo”, comentó Trump. “Y no solo eso, estamos obteniendo para Estados Unidos muchos de los derechos minerales del Congo”.

El acuerdo se ha promocionado como un paso importante hacia la paz en la nación centroafricana del Congo, donde el conflicto con más de 100 grupos armados, el más potente de ellos respaldado por Ruanda, ha provocado la muerte de millones de personas desde la década de 1990.

El impulso de Trump también tuvo como objetivo acceder a minerales críticos necesarios para gran parte de la tecnología mundial, en un momento en que Estados Unidos y China compiten activamente por lograr influencia en África.

Los analistas ven el acuerdo como un importante punto de inflexión, pero no creen que termine rápidamente con los combates.

El acuerdo incluye disposiciones sobre integridad territorial y una prohibición de hostilidades, así como la desmovilización, el desarme y la integración condicional de grupos armados no estatales.

Asadu informó desde Dakar, Senegal. Los periodistas de la AP Ellen Knickmeyer en Washington, Edith M.

Lederer en las Naciones Unidas, Justin Kabumba en Goma, República Democrática del Congo, e Ignatius Ssuuna en Kigali, Ruanda, contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.