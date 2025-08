Congresistas demócratas de Texas abandonan el estado para impedir que los republicanos cambien el mapa electoral

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - Congresistas del Partido Demócrata en Texas han protagonizado este domingo una maniobra extremadamente inusual al abandonar el estado y exponerse a una fuerte multa, o incluso el arresto, para impedir el quórum necesario en una votación planeada por sus rivales republicanos para modificar el mapa electoral en una iniciativa que les permitiría obtener cinco escaños adicionales en las elecciones legislativas de 2026. Para llevar a cabo actividades oficiales, se requiere la presencia de al menos 100 de los 150 miembros de la Cámara de Representantes de Texas. Los demócratas ocupan 62 de los escaños en la cámara, de mayoría republicana, y se espera que al menos 51 demócratas acaben abandonando el estado, según Josh Rush Nisenson, portavoz del Caucus Demócrata de la Cámara. En principio, y según las leyes del estado, un congresista no puede ausentarse por motivos injustificados a acudir a una votación como la que, en principio, iba a ocurrir el lunes. Sin embargo, se trata de un delito civil de alcance menor, con lo cual podrían ser detenidos, pero no condenados a pena de cárcel. En este contexto, al menos 30 congresistas demócratas, con el líder de la bancada del partido en Texas, Gene Wu, se dirigen de momento a Chicago a invitación del gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, donde pasarán la próxima semana. "Nos vamos de Texas para luchar por los texanos", ha declarado Wu sobre una maniobra que sucede en un nuevo momento de encontronazos en Washington porque los demócratas están haciendo todo lo que pueden para impedir que numerosos nominados a cargos públicos del presidente, Donald Trump, sean confirmados por el Senado. "No permitiremos que la ayuda en caso de desastre quede rehén de la manipulación electoral de Trump. No estamos evadiendo nuestras responsabilidades; estamos evadiendo un sistema amañado que se niega a escuchar a quienes representamos. A partir de hoy, esta sesión especial corrupta ha terminado", ha añadido Wu en un comunicado recogido por los medios estadounidenses.