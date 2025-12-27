Congreso argentino aprueba presupuesto 2026, el primero bajo el gobierno de Milei

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 26 dic (Reuters) - El Congreso de Argentina aprobó en la noche del viernes el presupuesto para el 2026, el primero aprobado por los legisladores del país sudamericano durante el Gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

El presupuesto incluye el gasto de US$101.800 millones (148 billones de pesos argentinos), prevé una expansión de la economía (PIB) del 5% y una tasa de inflación anual del 10,1%.

El proyecto de ley también estima un superávit presupuestario primario equivalente al 1,2% del producto interior bruto.

El resultado de la votación en el Senado fue de 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención, luego de haber obtenido previamente la sanción en la Cámara de Diputados. El último presupuesto aprobado por el Congreso había sido el previsto para el 2023.

Durante los dos primeros años de su mandato, el gobierno de Milei ha extendido el presupuesto del año anterior, sin aprobar un presupuesto nuevo en el Congreso, lo que ha afectado a algunos sectores por los altos niveles de inflación, que llegó a una tasa anual de casi 300% en abril del 2024.

Según un informe del 'think tank' Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con sede en Buenos Aires, el nuevo presupuesto refleja un incremento del 7% en términos reales frente al del 2025, pero una caída del 24,6% en términos reales comparado con el presupuesto aprobado para el 2023.

Sin embargo, la ACIJ señaló que algunas proyecciones de inflación son significativamente más elevadas que las previsiones del poder ejecutivo.

Milei ha gobernado con dramáticas medidas de austeridad, que han generado masivas protestas, y en el 2024 Argentina tuvo su primer superávit presupuestario en más de una década.

El Congreso este año anuló vetos de Milei a proyectos de ley que aumentaban la financiación de universidades públicas, atención sanitaria pediátrica y personas con discapacidad.

El informe de ACIJ señaló que, aunque el nuevo presupuesto contiene aumentos en la financiación de asistencia estatal, que incluyen salud, seguridad social y educación, el aumento no compensa las caídas bruscas de los últimos años.

Tras un buen resultado en las elecciones legislativas de medio término en octubre, La Libertad Avanza de Milei ganó considerable poder en el renovado Congreso, convirtiéndose en la primera minoría en la cámara baja y aumentando su bloque en el Senado.

El gobierno espera que esta ley lo ayude a impulsar una serie de reformas, incluyendo la de los regímenes laborales y fiscales, en los próximos meses.

(Reporte de Leila Miller; Editado en español por Maximilian Heath, Eliana Raszewski)