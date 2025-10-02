Congreso argentino asesta nuevo golpe a Milei en medio de masiva protesta

BUENOS AIRES, 2 oct (Reuters) - Los senadores argentinos revirtieron el jueves los vetos de Javier Milei a dos leyes que suben el gasto público, en un golpe al líder ultraliberal antes de unas elecciones legislativas que a fin de octubre podrían definir las chances del Gobierno de continuar con su agenda de libre mercado.

La Cámara de Senadores, controlada por la oposición, revirtió con una abrumadora mayoría los vetos de Milei a dos proyectos para aumentar el financiamiento para las universidades públicas (por 59 votos a 3) y para la atención médica pediátrica (por 58 votos a 4). (Reporte de Lucila Sigal y Nicolás Misculin)