(Agrega información de cuarto intermedio en debate)

BUENOS AIRES, 31 ene (Reuters) - El Congreso argentino pasó a cuarto intermedio hasta el jueves el debate de un extenso proyecto de ley del presidente libertario Javier Milei, que incluye polémicas reformas del Estado.

Para poder avanzar con la llamada 'Ley ómnibus' el libertario Milei negoció con legisladores de otras bancadas y aceptó eliminar el capítulo fiscal de la propuesta original, que generaba discrepancias con gobernadores y con la oposición.

El oficialismo alcanzó el quórum con acuerdos con aliados para que su propuesta prospere, pero aún existen discrepancias sobre temas como privatizaciones, coparticipación a provincias y facultades delegadas.

La sesión del miércoles pasó a cuarto intermedio hasta el mediodía del jueves. Afuera del edificio del Congreso Nacional, en Buenos Aires, se produjeron disturbios entre manifestantes que se oponen al proyecto de ley y la policía, que intentó impedir el bloqueo de las calles.

"Hoy la política tiene la oportunidad de empezar a revertir el daño que le ha causado al pueblo argentino", dijo el Gobierno en su cuenta de la red social X y señaló que "el Gobierno Nacional ha escuchado toda recomendación y objeción".

Con una inflación anual del 211,4% en 2023 y una pobreza del 40%, el economista ultraliberal prometió reformas drásticas para encaminar la economía del país.

"La promesa de equilibrio financiero y las reformas estructurales son pilares fundamentales del actual programa económico. Aunque para cumplir con esto no alcanzan las buenas intenciones y será necesario el acompañamiento político del Congreso para mantener en pie el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la aprobación de la Ley Ómnibus", dijo la Fundación Mediterránea en un informe.

"Más allá de las modificaciones que pueda sufrir esta última, será inevitable conservar el núcleo que sustenta el plan fiscal para el 2024 y que le permitirá al Gobierno Nacional llegar al equilibrio", afirmó.

En el Congreso, 'La Libertad Avanza', el partido de Milei, cuenta con solo 38 diputados en una cámara de 257 miembros, mientras que sus senadores serán 7 sobre un total de 72. El economista ultraliberal no cuenta tampoco con gobernadores de su partido.

"Estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la historia Argentina. Tenemos un 45% de pobres, un 10% de indigentes, el 60% de los niños en la Argentina son pobres. La verdad que me sorprende encontrar Diputados que digan que no hay crisis y no hay emergencia con semejantes números. Ese es el fundamento principal por el cual es presidente Javier Milei, el más votado de la historia Argentina, está reclamando esta delegación legislativa", dijo el diputado oficialista José Mayoraz.

Por su parte, el opositor Carlos Heller de Unión por la Patria dijo que "esto no se puede aprobar (por la ley), por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total, en general y en particular porque no hay cosas rescatables. El contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de los y las argentinas".

Si la ley se aprueba en la cámara baja -un debate que

probablemente se extenderá más allá del miércoles- se trasladará la próxima semana al Senado.

"El proyecto de ley ómnibus tiene ahora más posibilidades de ser aprobado en el Congreso", dijo Fernando Sedano de Morgan Stanley. "Seguimos considerando que la aprobación de radicales

reformas es positivo para la narrativa de mediano plazo, incluso con una versión diluida del proyecto de ley original", señaló.

Tras el recorte fiscal "el escenario más probable debería ser un recorte más fuerte a las Transferencias discrecionales a las provincias y a las tarifas de energía, que ahora probablemente se extiendan a las facturas de electricidad", estimó Adcap Grupo Financiero.

Especialistas políticos estiman que la llamada Ley ómnibus será aprobada en general por escaso margen.

En medio de un clima de cautela, los activos de Argentina operaban en baja por tomas de ganancias, al tiempo que el peso en las plazas alternativas de cambio recuperaba algunas posiciones.

"El ajuste fiscal no se negocia y la decisión del Parlamento no afecta nuestro programa de corto y mediano plazo", dijo recientemente el presidente Milei al matutino Ámbito Financiero.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, agrupaciones sociales y políticas manifestaban su rechazo al paquete de medidas impulsado por el mandatario argentino. (Reporte de Walter Bianchi, con la colaboración de Miguel Lo Bianco y Horacio Soria; Editado por Hernán Nessi, Eliana Raszewski)