Congreso argentino debate reforma laboral de Milei en medio de protestas

BUENOS AIRES, 11 feb (Reuters) - El Senado de Argentina debatiirá el miércoles un proyecto de reforma laboral que pretende fomentar las inversiones y el empleo formal, pero que ha disparado amplias protestas de los sindicatos, que consideran que el Gobierno ultraliberal de Javier Milei busca cercenar sus derechos.

El oficialismo, que no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso pero introdujo cambios en el proyecto para seducir a la oposición "dialoguista", aseguró que cuenta con el respaldo suficiente para aprobar la norma en la sesión prevista para las 11:00, hora local (1400 GMT).

Si es aprobado, el proyecto debe ser luego votado por la Cámara de Diputados.

Los principales sindicatos del país convocaron a una manifestación frente al Congreso el miércoles para pedir que no se apruebe el proyecto, mientras que algunos gremios como el de empleados estatales o el de trabajadores del vigoroso sector agroexportador lanzaron huelgas.

Las calles de Buenos Aires amanecieron con carteles que atacaban la reforma laboral.

"¿Descansar en verano? Solo cada tres años. Con la reforma laboral, tu jefe fracciona tus vacaciones", señalaba uno de los carteles de la Confederación de Sindicatos Industriales de la Republica Argentina (CSIRA).

El proyecto es una de las reformas con las que el libertario Milei pretende dirigir el país hacia un modelo de libre mercado sin regulaciones, un plan que podría verse afectado si el proyecto fracasara.

El proyecto de "modernización laboral" de Milei busca incentivar el trabajo formal -la informalidad supera actualmente el 40% en Argentina-, a la vez de reducir las indemnizaciones y la cantidad de juicios por despidos, que muchos empresarios consideran un dolor de cabeza.

También modifica el pago de "horas extra", crea un fondo de despidos y restringe el alcance de las huelgas al fijar un mínimo de prestaciones que deben garantizar los sindicatos al realizar una protesta, además de afectar su financiamiento al limitar los aportes de los trabajadores a los gremios.

"Esta modernización laboral es clave. Hace 15 años no generamos un puesto de trabajo formal en Argentina", señaló el martes a Radio Mitre el ministro de Interior, Diego Santilli, quien aseguró que el proyecto contará con el respaldo de senadores y diputados.

(Reporte de Nicolás Misculin)