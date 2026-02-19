Congreso argentino trata reforma laboral de Milei en medio de una huelga general

BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - La Cámara de Diputados votará el jueves una polémica reforma ‌laboral propuesta por ‌el presidente ⁠ultraliberal Javier Milei, que despertó amplias protestas sindicales que paralizaban Argentina con una huelga general.

Se prevé que el ​proyecto de ⁠ley, ⁠que fue aprobado la semana pasada por el Senado, sea modificado ​en la cámara baja, lo que obligaría a la Cámara ‌Alta a ratificar definitivamente la norma, que ​cuenta con el respaldo del ​oficialismo y sus aliados de centroderecha.

En un intento por evitar su aprobación, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una huelga de 24 horas este jueves, a la que se sumaron los trabajadores del transporte, los estatales ​y los bancarios, entre otros.

La exportación de granos -Argentina es uno de los principales exportadores ⁠mundiales de alimentos- se veía afectada desde el miércoles por una protesta de los ‌trabajadores marítimos.

"Este proyecto va a tener un impacto totalmente negativo en el mundo del trabajo. Esto es una mentira, no va a generar más fuentes de trabajo", dijo a la televisión local Octavio Argüello, uno de los líderes de la poderosa CGT.

Los sindicatos argentinos se ‌quejan de que el proyecto de ley restringe el derecho a huelga, ⁠reduce las indemnizaciones por despidos, autoriza la extensión de la ‌jornada laboral hasta las 12 horas y modifica el ⁠pago de "horas extra", entre otros puntos.

El Gobierno ⁠ha afirmado que su propuesta de "modernización laboral" pretende incentivar el trabajo formal, ya que la informalidad supera actualmente el 40% en el país, a la vez de reducir la cantidad de juicios por despidos, ‌que muchos empresarios consideran un ​dolor de cabeza.

Se espera que la votación de la Cámara de Diputados, que tendría lugar a altas horas de la noche, se realice en medio de una amplia ‌manifestación de trabajadores. (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Jorge Otaola)