Congreso argentino trata reforma laboral de Milei en medio de una huelga general
BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - La Cámara de Diputados votará el jueves una polémica reforma laboral propuesta por el presidente ultraliberal Javier Milei, que despertó amplias protestas sindicales que paralizaban Argentina con una huelga general.
Se prevé que el proyecto de ley, que fue aprobado la semana pasada por el Senado, sea modificado en la cámara baja, lo que obligaría a la Cámara Alta a ratificar definitivamente la norma, que cuenta con el respaldo del oficialismo y sus aliados de centroderecha.
En un intento por evitar su aprobación, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una huelga de 24 horas este jueves, a la que se sumaron los trabajadores del transporte, los estatales y los bancarios, entre otros.
La exportación de granos -Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de alimentos- se veía afectada desde el miércoles por una protesta de los trabajadores marítimos.
"Este proyecto va a tener un impacto totalmente negativo en el mundo del trabajo. Esto es una mentira, no va a generar más fuentes de trabajo", dijo a la televisión local Octavio Argüello, uno de los líderes de la poderosa CGT.
Los sindicatos argentinos se quejan de que el proyecto de ley restringe el derecho a huelga, reduce las indemnizaciones por despidos, autoriza la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas y modifica el pago de "horas extra", entre otros puntos.
El Gobierno ha afirmado que su propuesta de "modernización laboral" pretende incentivar el trabajo formal, ya que la informalidad supera actualmente el 40% en el país, a la vez de reducir la cantidad de juicios por despidos, que muchos empresarios consideran un dolor de cabeza.
Se espera que la votación de la Cámara de Diputados, que tendría lugar a altas horas de la noche, se realice en medio de una amplia manifestación de trabajadores. (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Jorge Otaola)