Congreso brasileño inflige una derrota a Lula sobre ley de licencias ambientales

El Congreso de Brasil rechazó este jueves la gran mayoría de los vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a una debatida ley sobre licencias ambientales que genera un fuerte rechazo de organizaciones ecologistas.

La decisión ocurre apenas días después de que Brasil albergara la COP30, la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, en la ciudad amazónica de Belém.

Bautizada por sus detractores como la ley de "la devastación", la norma facilita ciertos permisos bajo mera declaración de compromiso ambiental, entre otras medidas.

Lula vetó 63 disposiciones de la ley aprobada originalmente en julio por el Congreso, de mayoría conservadora.

En una sesión conjunta de las dos cámaras, los parlamentarios rechazaron 52 de los vetos presidenciales.

La supresión de los vetos contradice el esfuerzo ambiental y climático del gobierno que acaba de realizar la COP30. Una pésima noticia, escribió en X la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann.

El gobierno había advertido el miércoles que una eliminación de los vetos puede tener efectos inmediatos y de difícil reversión, al citar el preocupante escenario de desastres climáticos extremos.

Lula quiere poner obstáculos al agronegocio, que es lo único que todavía funciona bien económicamente en Brasil, afirmó el diputado bolsonarista Sóstenes Cavalcante al celebrar el rechazo de los vetos durante el debate legislativo.

La coalición de oenegés Observatorio del Clima deploró el peor retroceso ambiental de la historia de Brasil.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, dijo esta semana que el gobierno posiblemente disputará ante la justicia la decisión del Congreso.

Lula exhibe un balance ambiental positivo desde su regreso al poder en 2023, con una drástica caída de la deforestación en la Amazonía.

Pero enfrenta críticas por su apoyo a la exploración petrolera cerca de la desembocadura del río Amazonas.

