Congreso Católicos y Vida Pública defiende sin "complejos" su invitación a Kevin Roberts y la desvincula de Trump

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los codirectores del 27 Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre en la Universidad San Pablo CEU han asegurado que la presencia del presidente de la conservadora Fundación Heritage, Kevin Roberts, en el congreso no tiene "nada que ver" con que sea "supuesto ideólogo" del presidente de EEUU, Donald Trump, y han indicado que no temen que se les "señale" porque "el católico siempre está un poco señalado".

"No tiene nada que ver el que haya sido supuestamente ideólogo de Trump", ha precisado el codirector del Congreso José Masip, este miércoles en un encuentro con periodistas para presentar el Congreso, con el que quieren "hablar con libertad desde un prisma cristiano".

En todo caso, la codirectora del Congreso María San Gil ha puntualizado que no les debe "llenar de complejos" ni "preocupar" lo que se diga de ellos, y ha explicado que, si lo han elegido para ofrecer la conferencia inaugural es porque se identifican con los principios que defiende la fundación que preside.

"No nos tiene que llenar de complejos o preocupar de lo que nos quieran tachar porque la realidad es que (Heritage) es la fundación más importante de pensamiento conservador y nos sentimos muy identificados con mucho de lo que dicen y hacen. Traer a Kevin Roberts a España da al Congreso un pistoletazo de salida con toda la magnificencia que queremos darle", ha remarcado.

El Congreso comenzará el viernes 14 de noviembre a las 16:30 horas con un acto inaugural en el que participarán el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza; el encargado de negocios de la Nunciatura en España, Roman Walczak; el consiliario nacional de la ACdP, Fernando Cruz-Conde; y los codirectores del Congreso, José Masip y María San Gil.

A continuación, tendrá lugar la conferencia inaugural a cargo del presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, que será presentado por el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez.

Posteriormente, se celebrará una mesa redonda en la que participarán representantes de movimientos laicos como Ayuda a la Iglesia Necesitada, Schoenstatt y Alpha España.

El sábado a las 10:30 horas tendrá lugar una conferencia a cargo de la directora de relaciones estratégicas y capacitación de ADF Internacional, Sophia Kuby, que será presentada por el responsable de Relaciones Internacionales de CEU CEFAS, Jorge Soley. Más tarde, a las 12:00 horas, un grupo de catedráticos y científicos católicos hablarán sobre 'Dios y la Ciencia' en una mesa redonda.

Por la tarde, se proyectará el documental 'El fotógrafo de los Papas', sobre Arturo Mari, y, a continuación se podrá escuchar una conferencia del director ejecutivo de la Fundación FARO, Agustín Laje; y otra del médico odontólogo y defensor de la familia Pep Borrel.

Por la noche, habrá una hora santa con Hakuna.

Además, de forma paralela, durante todo el Congreso estará expuesto el Santísimo, por lo que han pedido voluntarios para mantener una presencia permanente a lo largo de los tres días. Finalmente, el domingo 16 de noviembre, y tras una misa presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, que será retransmitida por TVE, desde la Capilla del Colegio Mayor, se celebrará la conferencia de clausura, a cargo del activista venezolano y fundador de la ONG Operación Libertad, Lorent Saleh, que será presentado por el periodista y exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Miguel Henrique.