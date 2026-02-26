Congreso de Argentina aprueba acuerdo comercial Mercosur-UE

BUENOS AIRES, 26 feb (Reuters) - El Parlamento argentino ratificó el jueves el acuerdo de libre comercio entre el bloque Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero tras 25 años de negociaciones.

El Senado de Argentina, uno de los miembros del Mercosur junto a Brasil, Uruguay y Paraguay, aprobó el tratado por 69 votos a favor y 3 en contra.

El mismo jueves, Uruguay aprobó el acuerdo que aún debe ser ratificado por Brasil y Paraguay y por la Unión Europea.

El tratado cuenta con un fuerte respaldo de Alemania y España, pero se enfrenta a la oposición liderada por Francia, que teme que el aumento de las importaciones de productos básicos como la carne vacuna y el azúcar perjudique a los agricultores locales. (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Walter Bianchi)