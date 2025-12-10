Congreso de Brasil avanza en restricción a demarcación de tierras indígenas

El Congreso de Brasil avanzó este martes en un proyecto de enmienda constitucional que limita los derechos de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, consideradas baluartes en la lucha contra el calentamiento global.

Las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre sus territorios en el mayor país de América del Sur han sido por años objeto de disputa con el poderoso sector agrícola y sus aliados en el parlamento, de mayoría conservadora.

Los senadores insertaron en la Constitución el llamado "marco temporal", un concepto que impide a los pueblos nativos de Brasil tener reservas protegidas en tierras donde no estaban presentes cuando la magna carta fue promulgada en 1988.

El texto sigue para la Cámara de Diputados.

El voto sobre la enmienda constitucional ocurre la víspera del inicio de un juicio en la corte suprema sobre la aplicación del marco temporal en la demarcación de tierras indígenas.

En una victoria para los movimientos indígenas, el máximo tribunal de Brasil había declarado inconstitucional esa tesis en septiembre de 2023.

Las comunidades autóctonas argumentan que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).

Pero un mes después el "marco temporal" se convirtió en ley por el Congreso, a pesar del fallo judicial y de los vetos del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

En Brasil viven 1.700.000 indígenas, sobre una población total de más de 200.000.000 de habitantes.

La enmienda constitucional fue aprobada por 52 votos a favor y 15 en contra.

Según sus proponentes, la medida busca combatir la "inseguridad jurídica" del gobierno en la demarcación de tierras, dijo el senador Hiran Gonçalves.

Greenpeace denunció en cambio la aprobación de una tesis "delirante" y criticó que las organizaciones indígenas no fueran consultadas.

El proyecto "tiene el objetivo final de reescribir la Constitución Federal para dificultar cada vez más el acceso de los pueblos originarios a sus territorios, y abrirlos para la explotación económica sin regulación", dijo Gabriela Nepomuceno de Greenpeace, citada en una nota.

Desde que asumió su tercer mandato en 2023, Lula ya homologó 16 territorios indígenas, lo que da a esos pueblos el derecho de ocupación así como el uso exclusivo de los recursos naturales en esas tierras.

Numerosos expertos consideran que estos territorios son un escudo contra la deforestación y los incendios.

