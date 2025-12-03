Congreso de Colombia aprueba ley para prohibir el reclutamiento de mercenarios

El Congreso de Colombia aprobó este miércoles una ley para prohibir el entrenamiento, financiación y reclutamiento de mercenarios en el país, conocido por exportar combatientes para guerras en el mundo.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro había presentado ante el Legislativo un proyecto para que Colombia ratificara una convención de la ONU de 1989 contra la utilización de mercenarios en conflictos armados.

La Cancillería informó que el Congreso aprobó la iniciativa, un gesto con el que el país "reafirma su rechazo categórico al mercenarismo".

La ley, que ahora debe ser sancionada por Petro, "permitirá tipificar delitos asociados al mercenarismo" y "fortalecer la cooperación judicial entre los Estados", añadió el organismo en un comunicado.

El gobierno colombiano califica al reclutamiento de mercenarios como una "forma contemporánea de explotación humana".

En el marco del conflicto armado interno de más de 60 años, se ha documentado la actividad de militares colombianos, su mayoría en retiro, en conflictos como los de Afganistán, Yemen e Irak.

En la actualidad es conocida su cooperación con soldados ucranianos que combaten a Rusia y con paramilitares de Sudán.

Desde 2022, la AFP ha conocido testimonios de familiares y exmilitares que viajaron a Medio Oriente, Ucrania y Sudán. Muchas veces fueron llevados mediante engaños o denuncian que no les permiten regresar a Colombia.

Bogotá reconoce que la cantidad de exsoldados que combaten en otros países va en aumento.

Cada año miles de militares se jubilan muy jóvenes con pensiones bajas -de unos US$350 mensuales- luego de cumplir con su tiempo de servicio o porque no tienen más posibilidades de ascenso.

Los colombianos también son empleados para cometer crímenes en otros países de la región. En 2021, un grupo de exuniformados en retiro asesinó a tiros al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, en su residencia.

das/vd/db