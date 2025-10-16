Congreso de Colombia aprueba presupuesto de gastos para 2026 por US$140.153 millones

BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) - El Congreso de Colombia aprobó el jueves de manera definitiva el presupuesto de gastos del Gobierno para el próximo año, por 546,9 billones de pesos (US$140.153 millones).

La aprobación del proyecto por parte del Senado y de la Cámara de Representantes se produjo luego de que el Gobierno se vio obligado a fijar por decreto el presupuesto de 2025 debido a que el legislativo rechazó la iniciativa en medio de una fuerte controversia sobre el monto y la capacidad para financiarlo.

De hecho, el presupuesto aprobado por el Congreso para 2026 sufrió una reducción de 10 billones de pesos (US$2562 millones) frente a la propuesta gubernamental y requiere de la aprobación de una reforma tributaria por 16,3 billones de pesos (US$4177 millones) para completar su financiamiento.

El monto autorizado para el próximo año se compara con uno de 511 billones de pesos (US$130.953 millones) de 2025.

(1 dólar = 3902,16 pesos) (Reporte de Carlos Vargas, escrito por Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)