Congreso de Costa Rica debate retirar la inmunidad del presidente Chaves

El Congreso de Costa Rica comenzó este lunes a debatir si le quita la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que sea juzgado por presunta corrupción.

La sesión especial fue abierta por el titular del Congreso, el opositor Rodrigo Arias, en la primera vez que un presidente costarricense enfrenta un pedido de desafuero.

El mandatario conservador, en el poder desde 2022, perderá su fuero si al menos 38 de los 57 diputados votan a favor de quitarle la inmunidad, aunque eso no implica que pierda su cargo.

“Se inicia el procedimiento de acusación contra el señor Rodrigo Alberto Jesús Chaves Robles, a fin de acordar si procede o no el levantamiento de su inmunidad”, dijo Arias al abrir la sesión.

Chaves, de 64 años, está acusado por la Fiscalía del delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía acusa al mandatario de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle US$32.000 a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

Según la acusación, la contratación se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también enfrenta un pedido de desafuero por los mismos cargos.

Esto es “un intento de golpe de Estado judicial (...), un show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió”, señaló Chaves la semana pasada.

Suficientes elementos

El presidente, que termina su mandato el próximo año, regularmente critica con un discurso populista a la Corte Suprema, el Congreso, la Fiscalía y a medios de comunicación.

Chaves anunció la semana pasada que no comparecería ante el Plenario este lunes a presentar sus descargos para no darle “un barniz de legitimidad” a la moción.

Durante la sesión, los tres diputados de una comisión especial que previamente analizó la moción expusieron ante el plenario de la Asamblea Legislativa sus argumentos.

Dos miembros de esa comisión han pedido levantar el fuero, mientras que uno lo rechaza.

“Hay suficientes elementos de carácter técnico que justifican votar sí” al levantamiento del fuero, dijo la presidenta de la comisión, la opositora Andrea Álvarez, durante su intervención.

“Este gobierno ha amenazado nuestra institucionalidad” y “si no respetamos la institucionalidad ahí es donde se empiezan a erosionar las bases de nuestro país”, agregó Álvarez.

Persecución política

Por su parte, el diputado oficialista Daniel Vargas, también integrante de la comisión, recomendó al plenario que no le quite la inmunidad al presidente.

“La acusación no contiene los elementos suficientes que evidencien causa probable que permita recomendar al plenario legislativo el levantamiento del fuero.

“No encontré que haya seriedad y consistencia en la pieza acusatoria”, afirmó Vargas.

“No tengo duda de que la solicitud de levantamiento del fuero que realiza la Fiscalía constituye un instrumento de persecución política en contra de Rodrigo Chaves”, agregó.

Sin embargo, la diputada Álvarez rechazó que la investigación sea una persecución política en contra de Chaves.

El mandatario “no aportó ni una sola prueba” sobre esa supuesta persecución, afirmó Álvarez.

El 1° de julio, la Corte Suprema avaló el pedido de la Fiscalía de retirar la inmunidad a Chaves. El máximo tribunal pasaría a juzgar al gobernante en el caso de perder la inmunidad.

