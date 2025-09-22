Congreso de Costa Rica inicia debate sobre retiro de inmunidad del presidente Chaves

El Congreso de Costa Rica comenzó este lunes a debatir si le quita la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que sea juzgado por presunta corrupción.

La sesión especial fue abierta a las 14:15 locales (20:15 GMT) por el titular del Congreso, el opositor Rodrigo Arias. Esta es la primera vez que un presidente costarricense enfrenta un pedido de desafuero.

El mandatario conservador, en el poder desde 2022, perderá su fuero si al menos 38 de los 57 diputados votan a favor de quitarle la inmunidad, aunque eso no implica que pierda su cargo.

“Se inicia el procedimiento de acusación contra el señor Rodrigo Alberto Jesús Chaves Robles, a fin de acordar si procede o no el levantamiento de su inmunidad”, dijo Arias al abrir la sesión.

Chaves, de 64 años, está acusado por la Fiscalía del delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía acusa a Chaves de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle US$32.000 a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

Según la acusación, la contratación se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento "aparentemente" indebido.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también enfrenta un pedido de desafuero por los mismos cargos.

Esto es "un intento de golpe de Estado judicial (...), un show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió", señaló Chaves la semana pasada.

Durante la sesión, los tres diputados de una comisión especial que analizó la moción deben exponer ante el plenario de la Asamblea Legislativa sus argumentos sobre el pedido de desafuero.

Dos miembros de esa comisión han pedido levantar el fuero, mientras que uno lo rechaza.

Chaves anunció la semana pasada que no comparecería ante el Plenario este lunes para no darle "un barniz de legitimidad" a la moción de desafuero.

El presidente, que termina su mandato el próximo año, regularmente critica con un discurso populista a la Corte Suprema, el Congreso, la Fiscalía y a medios de comunicación.

El 1 de julio la Corte Suprema avaló el pedido de la Fiscalía de retirar la inmunidad a Chaves. El máximo tribunal pasaría a juzgar al gobernante en el caso de perder la inmunidad.

jjr/fj/val