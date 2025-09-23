Congreso de Costa Rica rechaza levantar inmunidad al presidente Chaves

El Congreso de Costa Rica rechazó este lunes quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario costarricense enfrenta un pedido de desafuero.

La moción de quitarle el fuero obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para dejarlo sin inmunidad, en una sesión especial del Congreso en San José.

"No existen elementos suficientes para proceder a levantar el fuero de inmunidad al Presidente Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles", dijo el titular del Congreso, Rodrigo Arias, tras la votación.

jjr/fj/ad