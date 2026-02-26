Congreso de EEUU votará resolución bipartidista sobre poderes de guerra contra Irán

La resolución, presentada por el diputado demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, busca requerir que Donald Trump obtenga la autorización del Congreso antes de cualquier operación militar contra Teherán

Los dos diputados ya colaboraron en el pasado para obtener la publicación de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein

"El régimen iraní es brutal y desestabilizante, como lo demuestra recientemente la muerte de miles de manifestantes", afirmaron Khanna y Massie

"Sin embargo, emprender una guerra por iniciativa propia en Medio Oriente, sin una comprensión plena de todos los riesgos para nuestros militares y del potencial de escalada en la región, es imprudente e inconstitucional si no se precede de consulta y autorización del Congreso", añadieron (ANSA)