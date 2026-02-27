Congreso de Honduras avala pruebas antidrogas para diputados

Los congresistas hondureños podrán demostrar que no están drogados o ebrios durante sus debates tras aprobarse el jueves una moción que los exhorta a someterse a pruebas toxicológicas de forma voluntaria, informó el Legislativo.

La medida se suma a una serie de normas de disciplina que incluyen el rezo obligatorio antes de cada sesión, un código de vestimenta formal y el pago a los legisladores por días trabajados.

Esas medidas han sido impulsadas por el oficialismo conservador que controla el Congreso desde enero pasado, pero el diputado liberal Mario Segura sorprendió al proponer los test antidrogas y por consumo de alcohol.

"Hay diputados que vienen aquí muy alegres" y otros que "hablan con animales y (...) deberán explicar que pueden hablar con animales por un don y no por andar drogados", afirmó Segura, al aludir a un video viral que muestra a un congresista supuestamente conversando con unas cabras.

El llamado es a "que no tengamos limitaciones en hacernos pruebas antidrogas que evidencien que en nuestros debates actuamos en estado de conciencia, responsabilidad y prudencia", añadió.

La norma establece que las pruebas son voluntarias y los resultados se guardarán en secreto, bajo reserva de confidencialidad, pero podrán ser usados como evidencia en casos que den lugar a sanciones.