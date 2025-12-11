Congreso de Honduras dice que no validará resultados electorales

Por Marvin Valladares

TEGUCIGALPA, 10 de diciembre - La Comisión Permanente del Congreso de Honduras dijo el miércoles que no validará los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, mientras crecen las protestas sociales que acusan de fraude y demandan la nulidad de los comicios.

"El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como MS-13, 18 entre otras y mucho menos las presiones externas y por la vulneración directa de la libertad de los electores", dijo Luis Redondo, presidente del congreso, en conferencia de prensa en la capital Tegucigalpa.

