Congreso de México aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas semanales desde 2030

Aprobación se produce tras años de negociaciones con el sector privado.

Reforma prevé una implementación gradual a partir de enero 2027.

Oposición critica la propuesta por ‌no reducir eficazmente la jornada laboral.

Por Diego ‌Oré

CIUDAD ⁠DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - El Congreso de México aprobó el martes por la noche una propuesta presidencial para reducir la semana laboral a 40 horas, desde las actuales 48, a pesar de la importante resistencia de ​los sindicatos ⁠que la catalogaron como ⁠una "reforma light".

Luego de años de vaivenes entre el Congreso y la empresa privada, finalmente en diciembre la presidenta Claudia ​Sheinbaum presentó el proyecto de reforma para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas. "Después de más de ‌100 años sin modificaciones, México dejará atrás progresivamente las 48 horas laborales ​a la semana", la Secretaría de Trabajo dijo en ​la red social X durante la madrugada del miércoles.

A diferencia de propuestas previas, la actual planteó reducir la semana laboral en dos horas por año hasta 2030 en beneficio de 13.4 millones de trabajadores. Tras un intenso debate en la Cámara de Diputados en una sesión de más de 10 horas, la iniciativa fue aprobada en lo general con 469 votos a favor y ninguno en contra.

La oposición política ​y sindicatos laborales sostienen que no representa, en la práctica, una reducción de la semana laboral al ampliar las horas extras a 12 y mantener apenas un día de descanso por ⁠cada seis de trabajo. A principios de febrero, la propuesta fue aprobada en la Cámara Alta, donde el oficialista Morena tiene amplia mayoría. Para entrar en vigor, ‌los cambios deben ser avalados por más de la mitad de los congresos estatales, donde el oficialismo también cuenta con mayoría. Se espera que la reforma entre en vigor el 1 de mayo y en enero de 2027 se aplique la primera reducción de dos horas. "La productividad no se mide por agotamiento. Se construye con dignidad", dijo el diputado oficialista Pedro Haces, quien también es secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ‌con el peor balance entre vida personal y trabajo, de acuerdo al grupo, conocido como "el club de los países ricos".

Con más de ⁠2,226 horas trabajadas al año por persona, la segunda mayor economía de Latinoamérica lidera la tabla de naciones de la ‌OCDE donde más se trabaja. Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos ⁠del grupo de 38 estados.

Durante el debate, la oposición criticó fuertemente la propuesta, asegurando que ⁠no representa una reducción efectiva de la jornada laboral al ampliar las horas extras semanales a 12 desde las nueve actuales y no incluir la obligatoriedad de dos días de descanso por cinco trabajados.

"La iniciativa no es la oferta que se hizo, ya que contempla seis días laborables; además, pasa de nueve horas extras como máximo a 12 horas extras como límite", dijo el ‌diputado del opositor PRI, Alex Domínguez.

"El espíritu de la reforma ​era que con dos días de descanso se pudiera garantizar el cuidado, convivencia y mejoramiento de las relaciones familiares. La idea de la reforma no es mala, pero está incompleta y está hecha a las prisas (...) la realidad y la mentira se imponen", agregó.

En México, alrededor del 55% de la población ocupada se ubica en ‌la informalidad laboral. (Reporte de Diego Oré; reporte adicional de de Aida Peláez-Fernández; editado por Paula Villalba y Benjamín Mejías Valencia)