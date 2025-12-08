Congreso de México se dispone a discutir aranceles a China; podría suavizar incremento al acero y autopartes

Por Diego Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre (Reuters) - Legisladores mexicanos tienen previsto iniciar esta semana el debate de un proyecto de ley para aumentar los aranceles a los productos procedentes de China y otros países asiáticos, dijeron a Reuters tres legisladores del partido gobernante, a pesar de la férrea oposición de grupos empresariales chinos y mexicanos.

La propuesta aumentaría los aranceles hasta en un 50% a las importaciones de automóviles, textiles, ropa, plásticos, acero y otros productos procedentes de China y otras naciones asiáticas que actualmente no tienen un tratado comercial con México, como India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.

La Secretaría de Economía de México presentó la propuesta en septiembre, pero la iniciativa tuvo dificultades para obtener un amplio apoyo en el Congreso, a pesar de que el partido gobernante Morena y sus aliados cuentan con una mayoría significativa.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la medida busca fortalecer la producción nacional y abordar los desequilibrios comerciales con China.

Sin embargo, analistas y fuentes del sector privado afirman que los objetivos más importantes son apaciguar al gobierno estadounidense antes de la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica (TMEC) y asegurar US$3.760 millones adicionales en ingresos gubernamentales el próximo año, mientras México trabaja para reducir su déficit fiscal.

Ni la oficina de Sheinbaum ni la Secretaría de Economía respondieron a las solicitudes de comentarios.

URGENCIA PARA LOGRARLO ESTE AÑO

Sheinbaum se reunió en privado en Palacio Nacional con aliados y legisladores de su partido, Morena, a fines de noviembre y los instó a aprobar el proyecto de ley antes de fin de año, según dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con la reunión.

"La directriz fue aprobarlo antes de que se termine el período ordinario de sesiones (del Congreso) el 15 de diciembre", dijo una de las fuentes.

Esta persona, al igual que las demás fuentes, solicitó el anonimato para hablar de asuntos políticos delicados y de una reunión privada que no se había informado previamente.

"Hay urgencia en el Gobierno para lograrlo antes de fin de año", añadió la fuente.

Dos de las fuentes indicaron que la propuesta que los legisladores abordarán esta semana podría ser más flexible que el proyecto de ley original, que se estancó en la Cámara de Diputados este otoño ante la intensa oposición de China y grupos empresariales.

En particular, la propuesta del Gobierno podría reducir los aumentos arancelarios a las autopartes y los productos de acero, señalaron las dos fuentes. Reuters no pudo determinar los cambios exactos.

El sector de ensamblaje automotriz de México, uno de los más grandes del mundo, advirtió que los aranceles propuestos podrían cortar el acceso a componentes electrónicos esenciales, como las pantallas táctiles de los tableros digitales, que no se producen localmente.

"IMPACTO BRUTAL"

La revisión del TMEC del próximo año se cierne sobre la amplia propuesta arancelaria de México. A principios de este año, México ya incrementó aranceles a productos chinos en lo que muchos analistas calificaron como un esfuerzo para apaciguar a Washington. Sin embargo, las autoridades estadounidenses siguen expresando su preocupación.

El jueves, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que Canadá y México no deberían utilizarse como centros de exportación para China, Vietnam, Indonesia y otros países y señaló que esto ya estaba sucediendo en algunos casos en México.

Expertos advierten que los aranceles propuestos podrían interrumpir cadenas de suministro críticas en un momento en que la economía mexicana, la segunda más grande de América Latina, prácticamente se ha estancado. Las industrias con mayor riesgo, según los expertos, son las de electrónica y automotriz, que dependen en gran medida de piezas chinas.

"El impacto puede ser brutal", dijo a Reuters Amapola Grijalva, vocal presidente de la junta de gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, que representa a las empresas del país asiático con operaciones en México y a firmas del país latinoamericano en China.

"Estos niveles arancelarios bloquearían el acceso de los fabricantes nacionales a ciertas tecnologías, a ciertos productos que les permiten seguir siendo competitivos tanto en el mercado doméstico como en el mercado exterior", explicó.

La propuesta también afectaría a India, uno de los socios comerciales en crecimiento de México. India suministra productos farmacéuticos, textiles, químicos y autopartes, mientras que México exporta petróleo, cobre y productos agrícolas a India.

En los últimos meses, líderes empresariales han presionado intensamente a las secretarías de Hacienda y Economía de México para que deroguen la medida o, al menos, eliminen algunas categorías arancelarias e implementen la carga fiscal gradualmente.

Inicialmente, los funcionarios se negaron a ceder, según las cuatro fuentes, pero desde noviembre han mostrado mayor flexibilidad, indicaron, sugiriendo que podrían estar abiertos a aumentos arancelarios menores a los propuestos originalmente o a la eliminación de productos sensibles de la lista de más de 1.400 fracciones arancelarias. (Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Ana Isabel Martínez y Emily Green; Editado por Adriana Barrera)