Congreso de Perú aprueba prórroga de un año del permiso temporal para mineros informales

LIMA, 17 dic (Reuters) - El Congreso peruano aprobó el miércoles la prórroga de un año de los permisos de operación temporal de mineros informales, un tiempo menor a lo esperado por este sector en medio de continuas protestas en busca de un plazo mayor para poder regularizarse.

La ampliación fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, en la segunda votación requerida para su vigencia, luego de lograr un primer visto bueno a inicios de diciembre.

La prórroga hasta fines del 2026 acogió una propuesta del Gobierno que se oponía a un proyecto previo de una comisión legislativa, que buscaba ampliar dos años el programa dirigido a mineros artesanales o de pequeña escala, conocido como REINFO.

Esta es la quinta prórroga del REINFO para los mineros informales de oro y cobre que operan gracias a estos permisos en Perú desde hace más de una década, pero que según la policía y fuentes de la industria ha permitido la incursión de mineros ilegales mientras estos metales cotizan a precios récord.

En julio el Gobierno excluyó del REINFO a más de 50.000 pequeños mineros y mantuvo a unos 31.000 para que se formalicen antes de que culmine el actual plazo que vence a fines de 2025.

Las autoridades peruanas realizan constantes operativos contra la minería ilegal, que ha generado enfrentamientos con los pequeños mineros por el control de las regiones productoras, que han dejado decenas de muertos en los últimos años.

Perú exportó oro por US$15.500 millones en 2024, un fuerte salto frente a los US$11.000 millones del año anterior. Se estima que alrededor de un 40% tiene procedencia ilegal, según datos del sector y el regulador financiero local.

Los mineros de pequeña escala en Perú operan principalmente en zonas auríferas y en menor medida en zonas cupríferas dentro de operaciones formales, aprovechando los buenos precios del metal. El país andino es el tercer mayor productor mundial de cobre. (Reporte de Marco Aquino; editado por Carlos Serrano)