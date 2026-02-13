Congreso de Perú debatirá el martes destitución del presidente interino

El Congreso de Perú debatirá el martes una moción de censura y destitución del presidente interino José Jerí, tras presentar este viernes las 78 firmas que la norma exige para convocar a una sesión extraordinaria, anunció el jefe transitorio del parlamento.

Jerí enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

"He dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí el martes 17 a las 10" de la mañana, informó el presidente transitorio del Congreso, Fernando Rospigliosi.