Congreso de Perú debatirá moción de censura contra presidente Jerí en medio de escándalo

13 feb (Reuters) - El Congreso de Perú programó para el martes un debate sobre una moción de censura contra el presidente José Jerí, informó el viernes el líder parlamentario Fernando Rospigliosi, mientras el Gobierno se enfrenta a un escándalo por las informaciones sobre reuniones secretas del mandatario con un empresario chino.

Jerí, exjefe del Congreso, tomó posesión como presidente en octubre tras la destitución de su predecesora, Dina Boluarte.

"He dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí el martes 17", señaló Rospigliosi en sus redes sociales.

Jerí ha negado actos irregulares en las reuniones que ha reconocido con su "amigo", un empresario dueño de un restaurante de comida china, tiendas de importación, una constructora y de una concesión para un proyecto de energía.

En una de sus citas, según videos difundidos por televisión, se ve a Jerí hablando por teléfono aparentemente molesto dentro de una tienda comercial del empresario Zhihua Yang, cuyo negocio había sido clausurado por no cumplir reglas de funcionamiento.

(Reporte de Alexander Villegas; editado en español por Javier Leira)