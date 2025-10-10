Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Congreso de Perú ha aprobado a última hora del jueves la destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, con una amplia mayoría y con motivo de una "incapacidad moral permanente" para abordar la inseguridad en el país.

Con 123 votos a favor del total de 130 escaños con los que cuenta la cámara, según ha recogido el diario *La República*, los diputados peruanos han puesto fin al Ejecutivo de Boluarte menos de tres años después del comienzo de su mandato y ante una crisis de inseguridad que ha tenido como último episodio un tiroteo durante un concierto en el sur de Lima.

"Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo Congreso que el día de hoy votó por la vacancia presidencial", ha declarado Boluarte en un mensaje posterior a su salida del poder. "No he pensado en mí sino en los más de 34 millones de peruanos que merecemos un crecimiento de estabilidad democrática que trabaje sin corrupción", ha mantenido.

El proceso parlamentario para su destitución ha llegado tras la aprobación con amplias mayorías de hasta cuatro mociones tras las que la mandataria ha sido convocada a comparecer y defender su presidencia, aunque no ha llegado a hacerlo.

"El Pleno del Congreso de la República, en su sesión realizada hoy, ha admitido las mociones de orden del día 19769, 19770, 19771 y 19772, y ha acordado invitarla a asistir a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 9 de octubre de 2025, a las 11:30 p.m. (hora local), oportunidad en la que se debatirá y votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitado mediante las referidas mociones, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú", reza la misiva enviada a Boluarte por el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré.

En la misma carta se le hacía saber a la mandataria que durante el desarrollo de la sesión "podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistida por letrado, por un total de sesenta minutos", con lo que el pleno se extenderá pasada la medianoche en Lima.

Ante esta situación, la cadena RPP ha informado de la presencia de un grupo de personas rodeando los exteriores de la embajada de Ecuador a fin de evitar una hipotética huida de Boluarte, pese a que, horas antes, su abogado Juan Carlos Portugal negó que estuviese considerando pedir asilo.

Por el momento, la Policía Nacional de Perú (PNP) ha informado a través de la red social X de que se encuentra realizando "maniobras preventivas en los exteriores del Congreso de la República, con el propósito de mantener el orden". "Exhortamos a los manifestantes que están ejerciendo pacíficamente su derecho a la libertad de expresión a mantener la calma y cooperar con la Policía", ha agregado el cuerpo, subrayando que "la violencia nunca es la solución".

DEBATE PRECIPITADO POR UN TIROTEO EN EL SUR DE LIMA El proceso parlamentario, que podría dar en una destitución exprés, se ha propiciado tras un atentado ocurrido en un concierto del grupo musical Agua Marina, celebrado en el Círculo Militar de Chorrillos --un distrito del sur de la capital peruana-- durante la noche del miércoles. Entonces, en plena presentación de la banda de cumbia, varios tiradores comenzaron a disparar y cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas músicos, en un nuevo episodio de inseguridad, que ha sido uno de los principales ejes de las protestas recientes contra el Ejecutivo de Boluarte. El Ministerio del Interior condenó enseguida los hechos e indicó que la Policía estaba investigando. Con todo, advirtió, a través de un comunicado publicado en la red social X, que el evento no contaba con las garantías requeridas por la cartera y que no se había hecho saber la celebración a las autoridades policiales. "Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios", reza el texto publicado. Por contra, el presidente de la Asociación de Artistas, Walter Dolorier, ha rechazado en las últimas horas estas palabras, asegurando que Agua Marina contaba con el permiso municipal correspondiente y señalando que los hechos ocurridos no pueden ser atribuidos al promotor del evento.