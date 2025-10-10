Congreso de Perú destituye a presidenta Dina Boluarte

LIMA, 10 oct (Reuters) - El Congreso de Perú votó el viernes para destituir a la presidenta Dina Boluarte, una de las líderes más impopulares del mundo, en una sesión nocturna convocada horas después de que bloques políticos de todo el espectro pidieran su destitución.

Una amplia mayoría de legisladores había votado una hora antes para iniciar un debate sobre su destitución por motivos de "incapacidad moral" para gobernar, y la habían convocado a defenderse poco antes al Congreso esa misma noche.

La mandataria no se presentó y los legisladores procedieron con un rápido proceso de destitución con 123 votos a favor. (Reporte de Marco Aquino)