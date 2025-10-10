Congreso de Perú destituye a presidenta Dina Boluarte
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LIMA, 10 oct (Reuters) - El Congreso de Perú votó el viernes para destituir a la presidenta Dina Boluarte, una de las líderes más impopulares del mundo, en una sesión nocturna convocada horas después de que bloques políticos de todo el espectro pidieran su destitución.
Una amplia mayoría de legisladores había votado una hora antes para iniciar un debate sobre su destitución por motivos de "incapacidad moral" para gobernar, y la habían convocado a defenderse poco antes al Congreso esa misma noche.
La mandataria no se presentó y los legisladores procedieron con un rápido proceso de destitución con 123 votos a favor. (Reporte de Marco Aquino)
LA NACION
Otras noticias de Dina Boluarte
Más leídas
- 1
Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer
- 2
Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado
- 3
Qué aviones de caza colecciona Fred Machado
- 4
Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política