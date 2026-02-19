Congreso de Perú elige a Balcázar como presidente interino

18 feb (Reuters) - José María Balcázar se convirtió el miércoles en el nuevo presidente ‌interino de Perú, ‌luego ⁠de superar a María del Carmen Alva en la segunda votación para elegir al nuevo jefe del Congreso, ​con lo ⁠que ⁠asumirá como el octavo mandatario del país en ocho años.

Ambos habían pasado ​a una segunda instancia tras ser los candidatos más votados ‌en la primera vuelta de la ​elección, que se produjo un día ​después de que los legisladores votaran la vacancia de José Jerí.

Balcázar asumió el cargo inmediatamente después de la votación. Su periodo interino se extenderá hasta el final del actual mandato presidencial, el 28 de julio.

Desde 2018, ​Perú ha pasado por una rápida sucesión de presidentes, lo que expone una profunda ruptura ⁠entre el poder ejecutivo y el Congreso y un sistema de partidos fragmentado incapaz ‌de formar coaliciones de gobierno duraderas.

Jerí se convirtió en el tercer presidente peruano consecutivo en ser destituido, con su breve mandato truncado por una serie de escándalos políticos. La turbulencia estalló menos de dos meses antes de que los peruanos acudan a las urnas para elegir un ‌nuevo líder.

La economía peruana, que depende en gran medida de la minería, ⁠ha demostrado hasta ahora resiliencia a la inestabilidad política, registrando ‌un crecimiento sólido y una inflación relativamente baja el ⁠año pasado en comparación con muchos pares regionales.

Aún ⁠así, como presidente interino entrante, Balcázar enfrenta un mandato de alto riesgo: estabilizar los mercados, preservar el orden público y supervisar elecciones creíbles en abril, con una probable segunda vuelta prevista para junio.

El nuevo gobierno ‌probablemente operará bajo un ​intenso escrutinio por parte de sus rivales políticos, la sociedad civil y los inversores, preocupados por la posibilidad de que se renueven las turbulencias. (Reporte de Lucinda Elliott, Cassandra Garrison ‌y Natalia Siniawski; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)