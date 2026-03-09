Congreso dividido anticipa la batalla por la presidencia en Colombia

Las elecciones legislativas en Colombia dejaron un Congreso dividido antes de las presidenciales de mayo que se prevén codo a codo entre las fuerzas de la izquierda del presidente Gustavo Petro y la derecha opositora.

En medio del escrutinio en curso, los primeros cálculos muestran al oficialista Pacto Histórico como la formación con mayor número de escaños, seguida de cerca por el partido derechista Centro Democrático.

"Seguimos polarizados tanto en cámara (baja) como en Senado (...) Esperemos que por el bien del pueblo el (presidente) que llegue no llegue tan extremo y cumpla", dijo a la AFP Francisco Vargas, de 56 años, empleado de un banco que se dijo "sorprendido" con los resultados ajustados.

A continuación, tres claves para entender qué está en juego tras las legislativas que renovaron el Congreso de 285 miembros.

1. ¿Cómo queda el nuevo Congreso?

La izquierda del presidente Petro lleva la delantera como principal bancada en el Senado.

Según los conteos y análisis, el Pacto Histórico podría ganar hasta cinco asientos con respecto a la elección pasada, en la que obtuvo 20.

También proyectan su dominio en la Cámara baja. Los resultados oficiales pueden demorar hasta una semana.

De su lado, la derecha tradicional liderada por el expresidente Álvaro Uribe, se espera que pase de 13 a unos 17 senadores, pero lejos de los números que alcanzaba antes de la victoria de Petro en 2022.

Ambas bancadas están obligadas a hacer alianzas para sacar adelante sus proyectos, pues ninguno cuenta con mayorías en las dos cámaras.

La configuración del nuevo Congreso fue "excelente (...) siquiera se está derrotando a la extrema derecha", dijo Fabio Hurtado, un conductor de 62 años.

Para estos comicios y las presidenciales del 31 de mayo, la seguridad, la salud y la desigualdad están entre los temas que más preocupan a los colombianos.

En Colombia "falta mucho (por hacer) en temas de seguridad", dice a la AFP David Murillo, reclutador en una multinacional de 29 años que esperaba "más apoyo hacia (el) centro".

2. La baraja de las presidenciales

Los resultados ratificaron el duelo cabeza a cabeza entre izquierda y derecha para las elecciones presidenciales, con poco margen para fuerzas de centro o alternativas.

Iván Cepeda, un líder fuerte de la izquierda que marcha como favorito, celebró el avance de su partido entre aplausos y ovaciones.

Somos "la primera fuerza política de Colombia", sostuvo en un discurso al término de una jornada evaluada por analistas como favorable para la izquierda.

El oficialismo se mantiene fuerte tras casi cuatro años del gobierno de Petro y en momentos en los que la derecha se impone en buena parte de Latinoamérica.

"La gente nos quiere y nos ha respaldado en las urnas", celebró Cepeda.

Su principal adversario, el abogado Abelardo de la Espriella, morigeró el tono en un video acompañado por un pequeño grupo de miembros de su movimiento político de derecha que fueron elegidos como legisladores.

El partido de Petro es "la bancada más grande del Congreso de la República, eso es muy grave", sostuvo al llamar a la "unión" para detener al "enemigo" Cepeda.

El domingo la senadora Paloma Valencia incursionó como una tercera vía al ganar holgadamente unas primarias en las que no participaron los candidatos favoritos.

Delfín del expresidente Uribe (2002-2010), la dirigente podría encarnar una derecha moderada en comparación con De la Espriella, cuyas propuestas son consideradas extremistas.

"Paloma es luz para la Patria", escribió redes sociales Uribe, cuyo apoyo ha sido determinante en el pasado para elegir presidentes en Colombia.

3. El adiós de las FARC

Diez años después de firmar la paz, los exguerrilleros de las FARC desaparecieron como formación política, tras obtener un pobre resultado en las urnas.

El histórico pacto de 2016 permitió a sus miembros crear el partido Comunes y les garantizó 10 escaños en el Congreso desde 2018 hasta 2026.

Terminado ese período, debían someterse a las urnas en las elecciones del domingo para mantener sus asientos en el legislativo.

Pero ninguno de los 17 candidatos fue elegido, ni la coalición a la que pertenecían superó el umbral necesario para mantener el reconocimiento como partido.

"Refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación" del acuerdo de paz, aseguraron los rebeldes en un comunicado.

Tras el desarme de las FARC, la violencia y la inseguridad continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.