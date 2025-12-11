Congreso español tumba la posibilidad de que haya nuevos presupuestos el 1 de enero

Los diputados españoles volvieron a rechazar este jueves la senda de déficit presentada por el gobierno de Pedro Sánchez para 2026-2028, cerrando la puerta así a la aprobación de unos nuevos presupuestos para el próximo año antes de finales de diciembre.

Dos semanas después de un primer rechazo, 177 diputados votaron en contra, 166 a favor y 5 se abstuvieron ante este texto que prevé una reducción del déficit público al 2,1% del PIB y un crecimiento del 2,2% en 2026, en un nuevo revés para el ejecutivo de izquierdas, en minoría en el Parlamento.

Los actuales presupuestos, que datan de 2023, serán prorrogados el 1 de enero por tercer año consecutivo, como permite la Constitución española bajo ciertas condiciones y en ausencia de acuerdo parlamentario.

Como se esperaba, la oposición de derechas (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox), que reclama elecciones legislativas anticipadas, no apoyó el texto, al igual que los independentistas catalanes (Junts), a pesar de las medidas anunciadas por Sánchez hace unos días para tratar de reconquistar a esta formación, que a finales de octubre había anunciado su ruptura parlamentaria total con el gobierno.

La decisión de la formación de Carles Puigdemont hace casi imposible que prospere cualquier votación de proyectos de ley presentados por el gobierno en un Parlamento muy fragmentado y sin mayoría.

El Ejecutivo de izquierdas pretende volver a presentar el texto a comienzos de año, aunque sin garantías de que vaya a ser aprobado, además con semanas de retraso.

Pese a esta situación, el país creció un 3,5% en 2024 y el gobierno revisó recientemente al alza su previsión para 2025, a 2,9%, más del doble del promedio esperado para la zona euro.

En la práctica, sin embargo, la ausencia de nuevos presupuestos desde 2023 deja poco margen de maniobra a la cuarta economía de la zona euro para lanzar nuevas iniciativas y programas sociales.

rbj-mig/rs/al/mb