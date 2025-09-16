Congreso Judío Mundial pide "firmeza" al Gobierno tras las "turbas violentas" en la Vuelta

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) - El Congreso Judío Mundial ha pedido "firmeza" al Gobierno español tras las "turbas violentas" del pasado domingo en La Vuelta, en referencia a la protesta contra la guerra en Gaza que obligó a la cancelación de la última etapa, y ha manifestado su "pleno apoyo" a la comunidad judía de España. "El hecho de que turbas violentas hayan logrado tomar las calles de una democracia occidental es una advertencia escalofriante sobre los peligros que acechan al orden público y a la seguridad de la comunidad judía. Estos actos abominables no solo amenazan la seguridad pública, sino que también alimentan el antisemitismo y socavan la seguridad de la comunidad judía, que debe ser firmemente protegida", subrayan en un comunicado. Además, el Congreso Judío Mundial se ha unido a la FCJE para instar a las autoridades españolas a "actuar con firmeza para evitar la normalización de estos preocupantes patrones de comportamiento y proteger a la comunidad judía española". Asimismo, ha pedido al Gobierno español que "asuma un compromiso claro y público que reafirme su apoyo a la comunidad judía española y contrarreste la percepción de que su postura sobre Israel menosprecia la seguridad de los ciudadanos judíos".