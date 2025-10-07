Congreso pasa a mañana la votación del embargo de armas a Israel para separarse del aniversario del atentado de Hamás

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que la votación sobre la convalidación del decreto ley de embargo de armas a Israel tenga lugar en el Pleno este miércoles, aunque se debata este martes, para evitar así la coincidencia con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron lugar a la actual ofensiva sobre Gaza.

Por esa coincidencia en las fechas, tanto Junts como el PP abogaban por posponer la votación, y el Gobierno ha accedido a pasar la votación al miércoles.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, calificó este lunes de "impresentable" que se hubiera elegido el 7 de octubre para votar el decreto ley cuando había de margen hasta final de mes para que fuera convalidado por el Congreso.

De su lado, la Embajada de Israel tachó de "perverso, inhumano y aberrante" que el Congreso fuera a convalidarlo justo en esta fecha, una decisión "cínica y condenable" que achacó a la "obsesión anti-israelí" del Gobierno español.