Congreso peruano convoca a legisladores para debatir mociones para destituir a Boluarte

Aprobación a gestión de Boluarte en mínimo histórico

Perú celebrará elecciones generales en abril de 2026

(Agrega hora de debate, detalles y contexto)

Por Marco Aquino

LIMA, 9 oct (Reuters) - Los legisladores peruanos fueron convocados a una sesión nocturna del Congreso el jueves para debatir cuatro mociones para iniciar un proceso de destitución de la presidenta Dina Boluarte, una de las líderes menos populares del mundo, horas después de que varios bloques pidieran la vacancia del cargo.

Más temprano, varios grupos de legisladores de distintas tiendas políticas presentaron el pedido de vacancia de Boluarte, citando su "permanente incapacidad moral" para gobernar.

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, anunció que se convocará a sesión presencial del Congreso a las 21:00 hora local del jueves (02:00 GMT del viernes), para debatir las mociones de vacancia, en un mensaje por X del parlamento.

Las propuestas de vacancia son las últimas de una serie de pedidos hasta ahora fallidas contra Boluarte debido al apoyo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda, en un país de constante turbulencia política, con seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes.

Ahora las mociones con pedidos de vacancia son apoyadas por partidos como Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del también excandidato presidencal Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima.

Ambos líderes políticos de derecha son considerados posibles candidatos y lideran las encuestas para los comicios de 2026.

Las mociones deben ser aprobadas por al menos 52 votos en una próxima sesión plenaria del Congreso, antes de que pueda ser debatida por el parlamento, en otra sesión, para decidir si abre o no un proceso político para destituir a Boluarte.

En caso se apruebe el juicio político, el Congreso debe citar a Boluarte para su defensa y luego tomar una decisión.

En caso sea destituida, la presidencia debe ser asumida por el actual líder del Congreso, José Jeri, a falta de un vicepresidente en el país, según la Constitución.

Una primera moción, firmada por al menos 34 legisladores de diversas bancadas, acusa a la mandataria de presuntos actos de corrupción y de una incapacidad para administrar el país en medio de un mayor clima de inseguridad ciudadana.

En el último evento que refleja la inseguridad, uno de los grupos de cumbia más populares del país sufrió el miércoles el ataque de desconocidos con armas de fuego, mientras ofrecía un concierto en un local de propiedad del Ejército de Perú.

En una segunda iniciativa de vacancia presentada por al menos 33 legisladores se afirmó que el aumento del crimen y las extorsiones está trayendo "consecuencias económicas" adversas para el país, con menor inversión privada y "fuga de capitales".

La aprobación de una moción de vacancia en el Congreso es impredecible, pero la situación podría cambiar con algunos partidos planeando postular en las próximas elecciones.

"La única forma de avanzar es la vacancia de Dina Boluarte", dijo la legisladora de izquierda Susel Paredes en una publicación en X, en la que compartió el documento. "Diversas bancadas coinciden y por eso ya se presentó la moción", acotó.

Las iniciativas se presentan en momentos en que el apoyo a la gestión de Boluarte se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos entre un 2% y un 4%, según encuestas, y cuando el país se alista para la elección presidencial y de los miembros del Congreso programada para el 12 de abril de 2026.

En un pedido de la vacancia se acusa a Boluarte de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo Rolex y también por la matanza de decenas de personas en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 cuando tomó el poder tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

Boluarte, de 63 años, ha negado todas las acusaciones.

"La incapacidad moral no se mide por una falta penal ni por una mera omisión administrativa; se evidencia cuando la máxima autoridad del país renuncia a su deber de servir al pueblo con liderazgo y firmeza", dice la segunda moción de vacancia. (Reporte de Marco Aquino, con la colaboración de Dante Alva. Editado por Javier Leira)