Congreso peruano convoca para esta noche a presidenta Boluarte para debatir su destitución

Aprobación a gestión de Boluarte en mínimo histórico

Perú celebrará elecciones generales en abril de 2026

(Agrega detalles y contexto)

Por Marco Aquino

LIMA, 9 oct (Reuters) - El Congreso peruano convocó para esta noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte para el debate de varias propuestas de su destitución, luego de que una amplia mayoría de legisladores aprobaron iniciar un juicio político para declarar la vacancia de su cargo en un nuevo capitulo de turbulencia política local.

Boluarte, una de las líderes menos populares del mundo, fue convocada para las 23.30 hora local (0430 GMT del viernes) con el apoyo de casi todas las tiendas políticas del Congreso, y su cargo esta al filo de la navaja luego de que cuatro mociones presentadas horas antes obtuvieron más de 113 votos a favor. Se necesitaban al menos 52 votos para avanzar con el proceso.

La presidenta debe acudir al Congreso para su defensa o asignar a un abogado para enfrentar las mociones de vacancia, que dicen que Boluarte tiene una "permanente incapacidad moral" para gobernar el país, que ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes.

Para destituir a la presidenta Boluarte se requieren al menos 87 votos en el Congreso, según la Constitución. Si eso ocurre, la presidencia de Perú debe ser asumida por el actual líder del Congreso, José Jeri, a falta de un vicepresidente en el país.

Anteriores propuestas de vacancia habían sido rechazadas debido al apoyo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda. Ahora la vacancia es apoyada por influyentes partidos como Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del también excandidato presidencial Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima.

Ambos líderes políticos de derecha son considerados posibles candidatos y lideran las encuestas para los comicios de 2026.

"Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía.

Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada", dijo la legisladora conservadora Norma Yarrow, en el debate de la moción.

Las iniciativas de vacancia se presentan en momentos en que el apoyo a la gestión de Boluarte se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos entre un 2% y un 4%, y cuando el país se alista para la elección presidencial y de los miembros del Congreso programada para el 12 de abril de 2026.

Las propuestas de vacancia son las últimas de una serie de pedidos hasta ahora fallidos contra Boluarte debido al apoyo que tuvo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda.

Una primera moción acusa a la mandataria de presuntos actos de corrupción y de una incapacidad para administrar el país en medio de un mayor clima de inseguridad ciudadana.

En el último evento que refleja la inseguridad, uno de los grupos de cumbia más populares del país sufrió el miércoles el ataque de desconocidos con armas de fuego, mientras ofrecía un concierto en un local de propiedad del Ejército de Perú.

En una segunda iniciativa de vacancia se afirmó que el aumento del crimen y las extorsiones está trayendo "consecuencias económicas" adversas para el país, con menor inversión privada y "fuga de capitales".

"La única forma de avanzar es la vacancia de Dina Boluarte", dijo la legisladora de izquierda Susel Paredes en una publicación en X, en la que compartió el documento. "Diversas bancadas coinciden y por eso ya se presentó la moción", acotó.

En un pedido de la vacancia se acusa a Boluarte de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo Rolex y también por la matanza de decenas de personas en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 cuando tomó el poder tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

Boluarte, de 63 años, ha negado todas las acusaciones.

"La incapacidad moral no se mide por una falta penal ni por una mera omisión administrativa; se evidencia cuando la máxima autoridad del país renuncia a su deber de servir al pueblo con liderazgo y firmeza", dice la segunda moción de vacancia. (Reporte de Marco Aquino, con la colaboración de Dante Alva. Editado por Javier Leira)