Congreso peruano debate la destitución del presidente José Jerí

17 feb (Reuters) - El Congreso de Perú abrió el martes el debate de varias mociones con las que se busca destituir al presidente de Perú, José Jerí, a quien le reprochan haber tenido y ocultado varias reuniones con un empresario.

Jerí había asumido en octubre en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte, acusada de corrupción, quien a su vez sustituyó al mandatario electo Pedro Castillo, quien fue defenestrado por acusaciones de promover un golpe de Estado.

Si una mayoría simple aprueba la destitución de Jerí, su sucesor asumiría como el octavo presidente en igual número de años de inestabilidad en que, salvo cortos períodos, el país ha estado gobernado por sucesores de los mandatarios electos, pero ha tenido una de las economías más estables y de mayor crecimiento de la región.

Las mociones que se debaten son para censurar a Jerí, una medida que lo destituiría de la presidencia al despojarlo de su título de presidente del Congreso.

A diferencia del juicio político, que requiere una mayoría cualificada de 87 votos en la legislatura de 130 miembros, la censura requiere una mayoría simple de 66 o menos si hay menos legisladores presentes.

El presidente y sus aliados han argumentado que debería enfrentarse a un juicio político y no a una censura, pero Jerí ha dicho que respetaría el resultado de la votación de censura.

Aunque el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sería el siguiente en la línea de sucesión, ha dicho que no asumirá la magistratura, lo que significa que los legisladores tendrían que elegir a un nuevo jefe del Congreso que luego asumiría la presidencia.

Esto sería similar al ascenso de Francisco Sagasti a la presidencia en 2020, después de que fue elegido por el Congreso en un contexto de una aguda crisis política y de protestas tras los cinco días de presidencia del expresidente Manuel Merino. (Reporte de Sarah Morland y Alexander Villegas. Editado por Javier López de Lérida)