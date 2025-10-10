Congreso peruano destituye a presidenta Boluarte a seis de las elecciones generales

*

Aprobación a gestión de Boluarte en mínimo histórico

Partidos de todo el espectro político apoyan destitución

Perú celebrará elecciones generales en abril de 2026

Por Marco Aquino

LIMA, 10 oct (Reuters) - El Congreso de Perú votó el viernes para destituir a la presidenta Dina Boluarte, una de las líderes más impopulares del mundo, en una sesión nocturna convocada horas después de que bloques políticos de todo el espectro pidieran su destitución.

Una amplia mayoría de legisladores había votado una hora antes para iniciar un debate sobre su destitución por motivos de "incapacidad moral" para gobernar, y la habían convocado a defenderse poco antes al Congreso esa misma noche.

La mandataria no se presentó y los legisladores procedieron con un rápido proceso de destitución con 123 votos a favor.

Ningún representante del gobierno de Boluarte ha salido a declarar luego de la destitución en un país marcado por una constante turbulencia política y conflictos sociales.

Juan Carlos Portugal, uno de los abogados de Boluarte, había afirmado antes de la votación que la mandataria no iba a acudir al Congreso en rechazo a un proceso rápido y "sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!".

Perú ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes. Tres exmandatarios están en prisión por casos de corrupción o abuso de poder.

Para destituir a la presidenta Boluarte se requerían al menos 87 votos en el Congreso. Según la Constitución la presidencia debe ser asumida por el actual líder del Congreso, José Jeri, a falta de un vicepresidente en el país, pero hasta ahora no se había tomado una decisión al respecto.

Anteriores propuestas de vacancia habían sido rechazadas debido al apoyo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda. Ahora la vacancia fue apoyada por influyentes partidos como Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del también excandidato presidencial Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima.

Ambos líderes políticos de derecha son considerados posibles candidatos y lideran las encuestas para los comicios de 2026.

"Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía.

Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada", dijo la legisladora conservadora Norma Yarrow, durante el debate de la moción de censura y previa a la votación de destitución.

Las iniciativas de vacancia se presentan en momentos en que el apoyo a la gestión de Boluarte se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos entre un 2% y un 4%, y cuando el país se alista para la elección presidencial y de los miembros del Congreso programada para el 12 de abril de 2026.

Las propuestas de vacancia son las últimas de una serie de pedidos hasta ahora fallidos contra Boluarte debido al apoyo que tuvo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda.

Una primera moción acusa a la mandataria de presuntos actos de corrupción y de una incapacidad para administrar el país en medio de un mayor clima de inseguridad ciudadana.

En el último evento que refleja la inseguridad, uno de los grupos de cumbia más populares del país sufrió el miércoles el ataque de desconocidos con armas de fuego, mientras ofrecía un concierto en un local de propiedad del Ejército de Perú.

En una segunda iniciativa de vacancia se afirmó que el aumento del crimen y las extorsiones está trayendo "consecuencias económicas" adversas para el país, con menor inversión privada y "fuga de capitales".

"La única forma de avanzar es la vacancia de Dina Boluarte", dijo la legisladora de izquierda Susel Paredes en una publicación en X, en la que compartió el documento. "Diversas bancadas coinciden y por eso ya se presentó la moción", acotó.

En tanto, decenas de personas se reunieron frente a la embajada en Ecuador, muchos bailando y celebrando, mientras la gente anticipaba que el presidente buscaría asilo en el país vecino. Otra multitud, incluidos muchos jóvenes, llegó al Congreso arengando la renuncia de la mandataria.

En un pedido de la vacancia se acusa a Boluarte de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo Rolex y también por la matanza de decenas de personas en las protestas de fines 2022 e inicios de 2023 cuando tomó el poder tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

Boluarte, de 63 años, ha negado todas las acusaciones.

"La incapacidad moral no se mide por una falta penal ni por una mera omisión administrativa; se evidencia cuando la máxima autoridad del país renuncia a su deber de servir al pueblo con liderazgo y firmeza", dice la segunda moción de vacancia. (Reporte de Marco Aquino, con la colaboración de Dante Alva. Editado por Javier Leira)