Congreso peruano vota y da primer paso en busca de destituir a presidenta Boluarte

LIMA, 9 oct (Reuters) - El Congreso peruano aprobó la noche del jueves por amplia mayoría admitir a debate hasta cuatro propuestas que buscan destituir a la presidenta Dina Boluarte, una de las líderes menos populares del mundo, en un nuevo capítulo de turbulencia política en el país.

Tres propuestas, presentadas horas antes por varios bloques de legisladores, obtuvieron 113 votos a favor y una hasta 115 a favor. Se necesitaban al menos 52 votos para avanzar el proceso.

El próximo paso del Congreso es debatir en una próxima sesión las mociones de vacancia, en la que se alega que la mandataria tiene una "permanente incapacidad moral" para gobernar el país, que ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes.

En caso de que se apruebe un juicio político contra Boluarte, el Congreso debe citar a la mandataria para su defensa en una próxima sesión plenaria y luego tomar una decisión final.

En caso de que sea destituida con al menos 87 votos, según la Constitución, la presidencia de Perú debe ser asumida por el actual líder del Congreso, José Jeri, a falta de un vicepresidente en el país.

Anteriores propuestas de vacancia habían sido rechazadas debido al apoyo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda. Ahora la vacancia es apoyada por influyentes partidos como Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del también excandidato presidencial Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima.

Ambos líderes políticos de derecha son considerados posibles candidatos y lideran las encuestas para los comicios de 2026. (Reporte de Marco Aquino)