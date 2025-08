Congreso planea organizar en octubre una exposición fotográfica por el primer aniversario de la dana

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El Congreso tiene previsto organizar una exposición fotográfica con motivo del primer aniversario de la DANA que asoló parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que dejó más de 220 víctimas. Según han detallado fuentes parlamentarias a Europa Press, será una muestra de ‘fotoperiodismo’ que se expondrá en alguna de las salas de la institución. Para ello, el Congreso ya ha iniciado los trámites creando un comisionado organizativo formado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Periodistes Valencians. La idea es seleccionar unas 45 fotografías de fotoperiodistas que acudieron durante los días posteriores a las zonas afectadas. Aunque el proyecto se está pensando inicialmente para la Cámara Baja, no se descarta que al final se transforme en una exposición itinerante y pueda verse también en otras instituciones nacionales y autonómicas. Además de esta exposición, la Cámara Baja tiene constituida una comisión de investigación sobre este asunto con el objetivo de dar voz a las víctimas y depurar responsabilidades, aunque todavía no tiene aprobados ni los planes de trabajo, ni el listado de comparecientes y la previsión es que hasta septiembre no se reanuden los trabajos.

