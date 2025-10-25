Congreso prepara un homenaje a los últimos fusilados de Franco para el Día de las Víctimas de la dictadura
MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Congreso recordará esta semana a los últimos fusilados de Francisco Franco con la celebración de una mesa redonda donde dos escritores charlarán sobre estos episodios, sobre los que versan sus respectivos libros.
Será el próximo jueves, 30 de octubre y víspera del Día de las Víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista, cuando Aroa Moreno y Roger Mateos mantengan una charla sobre los 50 años de la muerte de Franco y, singularmente, rememoren las últimas ejecuciones del franquismo.
Estos fusilamientos son el 'leitmotiv' de las obras 'Mañana matarán a Daniel', cuya autora es Moreno, y 'El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo', que corresponde a Mateos. En el coloquio que ambos protagonizarán en dependencias parlamentarias también participará el cantautor Pedro Pastor, reconocido por sus letras de contenido social, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
DE ETA(PM) Y FRAP
El 27 de septiembre de 1975, tan solo dos meses antes de la muerte del dictador, fueron fusilados los últimos condenados a muerte por el régimen franquista. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo por pelotones de voluntarios de la Guardia Civil en las poblaciones de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos.
Los fusilados fueron José Humberto Baena Alonso (24 años), José Luis Sánchez Bravo Solla (19 años) y Ramón García Sanz (27 años), los tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), así como Juan Paredes Manot, alias 'Txiki' (21 años) y Ángel Otaegui (33 años), los dos miembros de la banda terrorista ETA, de la rama político militar.
