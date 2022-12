Congreso rechaza reforma electoral promovida por presidente de méxico

Ciudad de méxico, 6 dic (reuters) - la oposición mexicana en la cámara de diputados desechó el martes una polémica reforma electoral impulsada por el presidente del país, andrés manuel lópez obrador, luego que críticos aseguraran que la propuesta tenía el potencial de socavar la independencia de sus autoridades.

Sin embargo, horas antes, como ya había adelantado, el mandatario envió otra iniciativa a la cámara baja para seguir adelante con sus planes, aunque esta vez no implica cambiar la Constitución, sino sólo leyes secundarias ya que, para su aprobación se requiere el voto de la mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, una suma que el oficialismo posee.

Con 225 votos en contra y 269 votos a favor, el gobernante Morena y sus aliados no pudieron sumar el martes los dos tercios necesarios para aprobar los cambios propuestos por López Obrador para llevar adelante una de sus principales prioridades legislativas antes de abandonar el poder en 2024.

En otras cosas, la propuesta rechazada pretendía reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE) por un organismo más pequeño, pero con más competencias, que sus autoridades sean electas por sufragio universal, recortar la financiación a los partidos políticos y reducir el número de diputados.

Los cambios fueron vistos por la oposición política como una amenaza para la democracia y organismos como Human Rights Watch dijeron que la "regresiva" iniciativa ponía en riesgo la celebración de elecciones "libres e imparciales".

López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, ha defendido que su propuesta buscaba fortalecer la democracia y reducir la influencia de los intereses económicos en la política.

"La imparcialidad es la esencia de las instituciones democráticas. Por ello el presidente no puede contener su coraje frente al INE", dijo Luis Cházaro, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD). "No entiende que el árbitro no es una persona, sino millones de ciudadanos que lo hemos construido juntos y por eso lo defendemos".

Las nuevas modificaciones son menos ambiciosas: tienen como objetivo principal reorganizar y delimitar las tareas administrativas del INE y, entre otros aspectos, cerrar oficinas que permitirán un ahorro de 150 millones de dólares anuales.

A mediados de noviembre, una multitudinaria protesta contra la reforma electoral del mandatario congregó a decenas de miles de personas en las calles. La insistencia de AMLO por aprobar su iniciativa ha tenido un resultado inesperado: unir a una oposición fracturada y envalentonarla de cara a las elecciones regionales del próximo año.

(Reporte de Diego Oré)

