Congreso responderá al Supremo a más tardar el lunes, cuando recopile toda la documentación sobre Ábalos

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El Congreso tiene intención de responder a más tardar el próximo lunes por la mañana a la solicitud cursada por el Tribunal Supremo para que la Cámara le informe sobre los pagos que abonó al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos entre 2014 y 2024. Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, el escrito del Supremo llegó a la Carrera de San Jerónimo a última hora del jueves y fue remitido a los servicios jurídicos de la institución. En cuanto se recabe toda la información necesaria se remitirá al juez instructor, Leopoldo Puente. Si todos esos datos están disponibles este viernes, se enviarán a última hora y, si no, esperan poder hacerlo a lo largo de la mañana del próximo lunes. En concreto, Puente ha solicitado al Congreso que le informe de los pagos abonados a Ábalos entre 2014 y 2024 y ha pedido información al PSOE sobre las donaciones que el ahora diputado del Grupo Mixto realizó a su antiguo partido en el mismo periodo. El magistrado dio este paso ante la "aparente falta de sintonía" entre los datos que la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recabado de Hacienda y los que constan en las cuentas del aún diputado. CUENTAS NO CUADRAN Según la UCO, la información que consta en Hacienda apunta a que el Congreso pagó a Ábalos en retribuciones, dietas u otros concepto un total de 751.421,57 euros, pero sus cuentas solo reflejan ingresos por 79.841,74 euros en ese mismo periodo. Entre 2014 y 2024, el ex secretario de Organización del PSOE no fue siempre diputado, pues dejó su escaño en junio de 2018, cuando fue nombrado ministro de Transportes, y volvió a tener acta a partir de mayo de 2019, tras las elecciones que tuvieron lugar en abril de aquel año. Además, la UCO indicó al Supremo que en base a la información de Hacienda, Ábalos hizo donaciones al PSOE por 44.729,29 euros entre 2014 y 2024, pero en las cuentas bancarias del exministro solo hay constancia de donaciones al partido por 8.471,36 euros. El partido explicó este jueves que existen dos vías de ingreso distintas, una que realiza directamente el diputado pagando su cuota anual como militante y otra a través del Grupo Parlamentario Socialista, que es quien paga a los parlamentarios el sueldo del Congreso tras detraer esa "aportación voluntaria" que se queda el partido.