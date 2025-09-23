Congreso traslada al Parlamento navarro que puede ver en su web los bienes y rentas de Cerdán de la última década

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Congreso ha trasladado al Parlamento navarro que puede ver los documentos de bienes y rentas declarados por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio, a través de la web institucional de la Cámara. La comisión de investigación creada en la Cámara Foral tras el estallido del escándalo que envió a prisión a Cerdán remitió recientemente una solicitud al órgano rector del Congreso reclamando una copia de los bienes y las rentas presentadas por el propio Cerdán durante la última década (2015-2025).

En su reunión de este martes, la Mesa del Congreso le ha comunicado que puede consultar esa información en el perfil del exdiputado socialista en la página web de la Cámara junto con las declaraciones de intereses económicos del resto de sus señorías, según informaron fuentes parlamentarias.

Ahora bien, aclaraba al Parlamento navarro que "no es posible" acceder a lo solicitado sobre las declaraciones de actividades, "sin perjuicio de la posibilidad de que la Mesa autorice la exhibición de fotocopias autenticada de las declaraciones de actividades de Cerdán en presencia del funcionario competente y sin que sea posible fotocopiar o solicitar certificaciones".