Congreso vota el jueves devolver al Gobierno la directiva europea sobre entidades de criptomonedas

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves una enmienda de totalidad que Vox ha registrado para devolver al Gobierno, y por tanto no tramitar, el proyecto de ley que transpone la directiva europea sobre la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad de criptoactivos.

La ley del Gobierno conlleva cambios normativos en las obligaciones tributarias en el ámbito de las criptomonedas, con el objetivo de reforzar las obligaciones de información de los proveedores de estas.

Asimismo, se establece un mayor control sobre estos activos que estén situados en el extranjero y sobre saldos en criptomonedas.

El proyecto legislativo, que modifica hasta cuatro leyes de la legislación española, permitirá a Hacienda embargar criptoactivos a personas deudoras.

Aunque la ley que transpone la directiva europea conocida como 'DAC8' tiene un carácter eminentemente técnico y tiene un objetivo muy concreto, Vox argumenta que este era también el escenario de la ley del impuesto mínimo global y el PSOE aprovechó su tramitación para introducir "una amalgama de enmiendas ajenas a su objeto" para emprender una "auténtica reforma tributaria".

SOSPECHA QUE EL PSOE QUERRÁ INTRODUCIR ENMIENDAS "ESPURIAS"

El partido de Santiago Abascal recuerda que en esa ley para imponer a las multinacionales un impuesto del 15% finalmente reguló un impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.

Además, Vox añade que el vencimiento del plazo para presentar enmiendas a la 'DAC8' coincidió con el fin del plazo del mandato constitucional para presentar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno sigue sin presentarlos.

"El Grupo Parlamentario Vox no será cómplice de este Gobierno corrupto. La tramitación será empleada para introducir de forma espuria enmiendas que ejecuten acuerdos para mantenerlo con vida", argumenta el partido en su enmienda de totalidad, recogida por Europa Press.

Por las razones expuestas, Vox pide la devolución al Gobierno de este proyecto de ley, que modifica la Ley General Tributaria, en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; las leyes de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sociedades, la renta de no residentes y sobre el patrimonio, sucesiones y Donaciones.