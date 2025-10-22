Congreso vota hoy impulsar actividades culturales para reivindicar al marino Álvaro de Bazán en su quinto centenario

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Congreso debate y vota este miércoles una iniciativa, presentada por el PP, que pide impulsar actividades educativas, culturales, divulgativas y académicas que difundan el legado histórico del marino Álvaro de Bazán en el 500º aniversario de su nacimiento, que se celebra en 2026.

Bazán, el I Marqués de Santa Cruz, nacido en Granada en 1526, es una figura fundamental de la historia naval del siglo XVI. Fue artífice de una de las trayectorias militares más brillantes de nuestra historia, al servicio de Carlos V y Felipe II. De hecho, le llamaban 'el almirante invicto' porque nunca conoció la derrota en combate. Además, contribuyó a la modernización de la Armada.

En una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Defensa, recogida por Europa Press, el PP defiende que la figura de Álvaro de Bazán "encarna valores profundamente vigentes: el sentido del deber, la lealtad institucional, la visión estratégica y el compromiso con España".

"Álvaro de Bazán representa un ejemplo del talento y el sacrificio que forjaron nuestro país y su memoria debe ocupar un lugar de honor en el imaginario colectivo", agregan los 'populares'.

Así, el PP reclama apoyar y promover, en colaboración con las comunidades autónomas, entidades locales, la Armada y las instituciones de la sociedad civil los actos conmemorativos del V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán e impulsar la recuperación y preservación del patrimonio histórico vinculado a la familia Bazán en Granada "como parte de la memoria colectiva y cultural del país".

El pasado 28 de marzo fue presentada oficialmente la Asociación 500 años de Álvaro de Bazán, impulsada por la Armada y la Archicofradía de la Virgen del Rosario Coronada. Esta entidad nace con el propósito de organizar y dar impulso a los actos conmemorativos del quinto centenario con la implicación de instituciones civiles, militares y culturales.

El PP también pide reconocer institucionalmente su trabajo y su labor como núcleo coordinador de los actos conmemorativos y fomentar su visibilidad pública.