Conmebol abre expediente contra Bruno Henrique de Flamengo por conducta "ofensiva" en Libertadores

La Conmebol abrió este viernes un expediente disciplinario a la estrella del Flamengo Bruno Henrique por "comportarse de manera ofensiva" tras el juego en el que su equipo derrotó al argentino Estudiantes para clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores, conoció la AFP por fuentes cercanas al caso.

El atacante, de 34 años, levantó su dedo medio y se agarró la entrepierna mientras miraba hacia la tribuna local, tras la victoria de su club en Argentina por tanda de penales, el jueves.

El ente rector del fútbol sudamericano le notificó al club y al jugador la apertura de un expediente disciplinario, citando los artículos 11.2 (literales b y c), por "comportarse de manera ofensiva, insultante" y "violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte".

El Mengão, club más popular de Brasil, se enfrentará en las semifinales de la Copa Libertadores a Racing de Argentina, el 22 y el 29 de octubre.

La Unidad Disciplinaria tendrá que resolver la situación del delantero del rubro-negro antes de los juegos por semifinales contra la Academia.

La Conmebol aún no ha informado si estas conductas podrían implicar la suspensión del exjugador de Wolfsburgo durante esos dos juegos.

Sin embargo, entre las sanciones previstas, el código de disciplina establece la suspensión del jugador "por un número concreto de partidos o por un período de tiempo".

Bruno Henrique tendrá tiempo hasta el 3 de octubre para presentar su descargo, según el expediente.

Flamengo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de la AFP.

A principios de septiembre, la justicia de Brasil suspendió a Henrique por 12 partidos por presuntamente provocar tarjetas amarillas para favorecer a sus allegados en apuestas deportivas.

El castigo fue suspendido semanas después, a la espera que un tribunal resuelva los recursos de su defensa.

