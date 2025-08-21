Conmebol asegura que "actuará con la mayor firmeza" tras violencia en la Argentina
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aseguró este jueves que "actuará con toda la firmeza" para castigar a los responsables de la feroz pelea entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile la noche del miércoles durante un partido de la Copa Sudamericana en Argentina.
"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", indicó el organismo rector del fútbol sudamericano en un comunicado.
El encuentro de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.
