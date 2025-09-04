Conmebol descalifica a Independiente de la Sudamericana por actos violencia, avanza la "U"

ASUNCIÓN, 4 sep (Reuters) - La Conmebol descalificó el jueves al club argentino Independiente de la Copa Sudamericana por los actos violentos ocurridos en su estadio durante el partido frente a Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final del torneo, según una resolución del organismo.

Universidad de Chile avanzará a cuartos de final, donde chocará con Alianza Lima de Perú.

El organismo canceló el encuentro disputado el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América de la provincia de Buenos Aires poco después del inicio del segundo tiempo por falta de garantías de seguridad tras los incidentes, que dejaron heridos de gravedad y decenas de detenidos.

Durante el partido, aficionados del equipo chileno arrojaron objetos a la hinchada local, que reaccionó ingresando al sector visitante para golpearlos. Al menos un simpatizante chileno se arrojó de la tribuna alta para tratar de escapar.

La unidad de disciplina de la Conmebol impuso además al club de Avellaneda una multa de US$250.000 y a su rival una sanción económica de US$270.000. Ambos deberán jugar siete partidos de local a puertas cerradas y siete como visitante sin la presencia de sus aficionados.

Las impactantes imágenes de violencia dentro del estadio fueron condenadas por autoridades de ambos países y del fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino dijo un día después de los incidentes que esperaba "sanciones ejemplificadoras".

Al momento de la suspensión del partido, los equipos empataban 1-1, un resultado que favorecía al equipo chileno, que había ganado el partido de ida 1-0. (Reporte de Daniela Desantis, reporte adicional de Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)