Conmebol pide que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan fase de grupos en Mundial 2030

23 sep (Reuters) - El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reiteró el martes en Nueva York ante el titular de la FIFA la propuesta de que el Mundial 2030 se juegue con 64 selecciones y que Argentina, Uruguay y Paraguay sean sede de una fase de grupos.

La FIFA aprobó el año pasado que los países alberguen los tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, como un homenaje al centenario del torneo que se disputó por primera vez en Uruguay en 1930.

Pero la Conmebol quiere que el número de equipos participantes se eleve desde los 48 actuales a 64 y que los países sudamericanos sean anfitriones de tres partidos cada uno.

Domínguez lideró en un evento en Nueva York en el que participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi y de Paraguay, Santiago Peña. También estuvieron los titulares de las asociaciones de fútbol de los tres países sudamericanos.

"En la medida en que nos aproximamos a la fecha magnificamos que no puede pasar como un evento más, no puede ser un Mundial igual", dijo Domínguez en el encuentro, según lo citó una publicación de Conmebol en Instagram.

"Vemos que esta es una oportunidad en 100 años de poder tener una fase de grupos que se juegue en la República Oriental del Uruguay, que se juegue en la Argentina y que también se juegue en el Paraguay", agregó.

La FIFA aún no tomó una determinación sobre el pedido de la Conmebol. El próximo Congreso Ordinario del organismo rector del fútbol mundial está previsto para abril de 2026 en Vancouver.

(Reporte de Daniela Desantis)