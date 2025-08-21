Conmebol promete firmeza en sanciones tras incidentes en partido Independiente-U de Chile

ASUNCIÓN, 21 ago (Reuters) - La Conmebol condenó el jueves los actos de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana que dejaron heridos de gravedad y detenidos, y prometió firmeza en las sanciones.

El organismo canceló el encuentro disputado en la noche del miércoles en el estadio Libertadores de América de la provincia de Buenos Aires poco después del inicio del segundo tiempo por falta de garantías de seguridad.

Durante el partido, aficionados del equipo chileno arrojaron objetos a la hinchada local, que reaccionó ingresando al sector visitante para golpearlos. Al menos un simpatizante chileno se arrojó de la tribuna alta para tratar de escapar.

La cancillería chilena dijo en un comunicado que 19 de sus ciudadanos se encontraban hospitalizados y 101 permanecían detenidos tras los incidentes.

"La Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio (...) la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", dijo la Conmebol en un comunicado.

Agregó que "se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes".

En la misma línea, el titular de la FIFA, Gianni Infantino, condenó la "impactante violencia" que llevó a la cancelación del partido. "Esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos", dijo.

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo en la red social X que instruyó a su ministro del Interior a que viaje a Buenos Aires para acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos. El consulado de Chile en Buenos Aires será reforzado con funcionarios que viajarán a Argentina.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", señaló el mandatario.

(Reporte de Daniela Desantis, reporte adicional de Javier Leira y Carlos Serrano en Santiago de Chile)